شاهدوا فيفي عبده تثير الجدل برقصها أمام منزلها.. وانتقادات لاذعة تطالها

اثارت الراقصة والممثلة المصرية ​فيفي عبده​ جدلا كبيرا بين المتابعين، وذلك بعد نشرها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لها وهي ترقص حافية القدمين أمام منزلها على أنغام أغنية مصرية شعبية.

وتلقّت فيفي عدد كبير من الانتقادات من قبل المتابعين، معبرين عن استغرابهم من فعلها ذلك رغم مرور فترة قليلة على وفاة شقيقتها.

الجدير ذكره ان فيفي عبده فجعت مؤخرا بوفاة شقيقتها سعاد، وكتبت على صفحتها الخاصة :”إنا لله و إنا اليه راجعون أختي في ذمة الله، الرجاء قراءة الفاتحة والدعاء لها”.