نشرت الفنانة فيفي عبده، عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، مقطع فيديو قديم لها وهي ترقص على الشاطىء، مما أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وعرّضها لهجوم وانتقاد لاذع من المتابعين.

وعلّق المتابعون على الفيديو بسبب استمرارها في نشر مقاطع للرقص، خاصة أنها تمر بوعكة صحية لم تتعاف منها حتى الآن.

وأظهرت لقطات الفيديو فيفي عبده وهي مرتدية فستاناً أسود وترقص على شاطىء البحر، مرفقة الفيديو بتعليقها المعتاد “خمسة مواااه”.

وكانت الفنانة فيفي عبده قد تعرضت منذ فترة قريبة إلى وعكة صحية خضعت على إثرها لعملية جراحية، نتيجة تلقي حقنة خاطئة، ظلت بسببها في فراش المرض قرابة الستة أشهر ولم تتحسن حالتها إلا بعد إجراء عملية جراحية في رمضان الماضي، وطوال فترة المرض كانت تنشر فيديوهات من على الفراش وهي تطلب الدعاء من جمهورها بالشفاء، وكانت قد نشرت مقطع فيديو تعلن فيه قرب شفائها من وعكتها لتبدأ بعدها نشر مقاطع قديمة لها تظهر فيها وهي ترقص.