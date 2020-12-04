نشرت الفنانة فيفي عبده على حسابها الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو كشفت من خلاله مرورها أخيراً بأزمة صحية، مؤكدة أنها أخفت ذلك عن جمهورها، أملاً منها في تحسّن صحتها.

وقالت فيفي في الفيديو إنها تتمنى من الله أن يخفّف عنها ألمها، وأنها متأكدة من أنها ستكون بأحسن حال بفضل الله ومحبّة الناس لها، لكنها لم تفصح عن سبب تلك الأزمة أو تفاصيلها، واكتفت بطلب الدعاء من الجمهور، وعلّقت على الفيديو بقولها: “بحبكم مش عاوزة أقول حاجة تانية”.

يُذكر أن فيفي كانت قد نشرت منذ فترة مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترتدي الحجاب لتكشف عن مرورها بأزمة صحية مطالبةً الجمهور بأن يدعو لها بالشفاء.

يُشار إلى أن فيفي عبده شاركت في رمضان الماضي من خلال برنامج “خلي بالك من فيفي”، وهو برنامج كاميرا خفية يعتمد على استضافة أحد النجوم في منزلها وتُنفَّذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحة بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.