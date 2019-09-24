شاهدوا.. فيفي عبده تهاجم دعاة الفوضى

تحدثت الممثلة والراقصة المصرية ​فيفي عبده​ عن دعاة الفوضى الذين يودّون ان تشهد مصر العنف والفوضى والخوف والسرقة.

وقالت فيفي عبده على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “نسيتوا اللي عملتوه فينا.. وأنتو تسرقوا وتلقبوا في البلد.. ثورة إيه.. الثورة النزيهة، اللي بيعمل ثورة يكون نزيه ويكون قدها وقدود.. واللي عاوزين فوضى لا يعرفوا قيمة مصر ولا رئيسها.. الرئيس السيسي رئيس أهم بلد في العالم العربي.. الدول الأوروبية يعملوله مليون ألف حساب.. وابن البلد المحترم بيعرف يحترم رئيسه وجيش بلده.. والرئيس عمل انجازات في كل المجالات”.