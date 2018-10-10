شاهدوا.. فيفي عبده تهدي دريد لحام باقة من الورود وتشعل مواقع التواصل

بطريقتها العفوية المحببة لقلوب الجمهور، قدمت الفنانة المصرية فيفي عبده باقة من الورود إلى النجم السوري دريد لحام، بعد حصوله على جائزة التمثيل الكبرى في حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ 34.



والتقطت الكاميرات فيفي وهي تفاجئ لحام بين الحضور وترفع له باقة من الورود الملونة، كما حرصت على تقبيله وتهنئته وسط صيحات وتصفيق الحضور.

واثار رد فعل فيفي العفوي ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شبه العديد منهم ما حصل بقبلة اليد التي طبعتها الفنانة مايا دياب على يد النجم المصري عادل إمام.



وكان النجم الكبير حصل على جائزة التمثيل الكبرى، وأهداها بكل تأثر للأم الصامدة “سوريا”، حسب وصفه، وهتف بعدها “تحيا مصر وسوريا”.