شاهدوا في موقف طريف.. أحلام تتنزه وسط قطيع من الأغنام

شاركت النجمة أحلام جمهورها عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيديو طريفاً، رصد تنزهها وسط قطيع من الأغنام في مدينة ابها السعودية، حيث تألقت أخيراً على مسرح الراحل طلال مداح في أولى حفلات “موسم السودة”، بصحبة فرقة موسيقية تضم أكثر من 100 عازف بقيادة المايسترو أمير عبدالمجيد.

وأصبحت أحلام الفنانة الخليجية الأولى التي تعتلي مسرح الراحل طلال مداح، حيث أشعلت المسرح بأدائها “الخطوة الجنوبية” على إيقاع الأغنية الشهيرة “الله يطعني” التي تستمد لحنها من موروث منطقة عسير، بصحبة فرقة شعبية متخصصة، حاصدة تفاعل الجمهور الذي بادلها أداء “الخطوة”.



وأعادت أحلام في الحفلة، التي نظمتها “الهيئة العامة للترفيه”، أداء أغانيها القديمة، كما قدمت أغنية للفنان الراحل طلال مداح، وأخرى لمحمد عبده، بالإضافة لأغانٍ بالألحان الجنوبية ومنها “الله يطعني” و”يما الزمن وراني”.

واستهلت المطربة الأماراتية الليلة الفنية بأغنية “يا ليل يا جامع قلوب المحبين”، ووجهت كلمة للجمهور، قائلةً: “دائماً تغمرونني بمحبتكم يا أهل السعودية.. أتمنى أن أسعدكم الليلة كما اسعدتموني بحضوركم”.

وفي بادرة وفاء، طلبت أحلام من الجمهور الوقوف دقيقة صمت لروح الراحل طلال مداح، قائلةً: “هو استاذنا ويستحق منا هذا التكريم بالوقوف له”. ثم غنت أغنية من أغاني طلال وهي “قولوا للغالي قولوا له”، لتعود من جديد في إشعال حماس الجمهور بأدائها أغنية محمد عبده “يا كيف تنشد عن أحوالي”.