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شاهدوا قصي خولي يتجاهل ضجة “أم طفله”.. وهجوم قاس من الجمهور

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kosai madiha

حلّ النجم قصي خولي ضيفاً على برنامج mbctrending وبدا على طبيعته المرحة أمام الكاميرا يلهو ويمرح مع المقدم صبحي العطري.

وتحدث خولي عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل “2020” الذي بدأ بتصوير مشاهده تحضيراً لشهر رمضان المقبل، مؤكداً أن دوره سيكون مختلفاً من خلال شخصية “صافي”، لافتاً إلى أن المسلسل ينقل “وجه تاني من الحياة وجه موجود بـ90 % من المجتمع العربي”.

وانتقد الجمهور تجاهل خولي التام للضجة التي أثارتها الشابة التونسية مديحة الحمداني وانتقداها له واتهامها اياها بتمثيل دور الأب المثالي، متهمين اياه بالكذب والتمثيل على جمهوره بشكل دائم.

من جهته، حافظ النجم السوري على صمته وهدوئه رغم تهديدات زوجته من جهة وانتشار مقطع فيديو للفنانة التونسية الشعبية أمال علام وهي تتحدث عنه على أنه زوج ابنتها وأنها جدة طفله. وفضل الترويج لعمله الجديد مع المخرج جاد شويري وتحضيراته لمشاركته ضمن فعاليات “صناع الأمل”.

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