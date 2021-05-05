إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من الحلقة 23، التي ستعرض الليلة من مسلسل “​عشرين عشرين​”، والذي يعرض خلال الموسم الرمضاني، أحدث ضجة كبيرة، إذ ظهر فيه صافي (​قصي خولي​) وهو يفاجئ حياة (​نادين نسيب نجيم​) أنه إكتشف هويتها الحقيقية وهي “النقيب سما”، بعد أن إختطفها، ويؤدي لها التحية العسكرية، ويقول لها “إحترامي سيادة النقيب”.

وكتبت إحدى المتابعات على صفحتها الخاصة، قائلة: “هون وقف الزمن، سكت المكان وانقطع النفس. كل ما عم تقرب النهاية، كل ما مستوى التمثيل وتقمص الشخصيات والابداع وقوة وتماسك الحبكة عم بتزيد. أكتر من رائع، قوي،محنك. ما أعظمك امرأة، ممثلة مثالية وبنت بلدي”.

هون وقف الزمن، سكت المكان وانقطع النفس.

كل ما عم تقرب النهاية، كل ما مستوى التمثيل وتقمص الشخصيات والابداع وقوة وتماسك الحبكة عم بتزيد. أكتر من رائع، قوي،محنك.

ما أعظمك امرأة، ممثلة مثالية وبنت بلدي @nadinenjeim#عشرين_عشربن@CedarsArt pic.twitter.com/JvERQsNbse — Marianne (@Marianne_Lks) May 4, 2021









