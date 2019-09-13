وجّه الممثل السوري قصي خولي تحية للجمهور من تحت الماء في المسبح، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال قصي: “مرحبا اشتقتلكن، جايي عبالي سلم عليكن..بس انشالله ما ينتزع الموبايل..انشالله تكونو بخير وبصحة وعافية، بتمنالكن كل التوفيق..” اذ انه نزل لتحت الماء وارسل قبلة للمتابعين.
وعلّق قصي على الفيديو قائلا: “من تحت الماء..بوسات لعيونكن”.
الجدير ذكره ان قصي خاض مؤخرا بطولة مسلسل “خمسة ونص” الى جانب الممثلة نادين نسيب نجيم والممثل السوري معتصم النهار.
شاهدوا.. قصي خولي يرسل قبلة للمتابعين من تحت الماء
وجّه الممثل السوري قصي خولي تحية للجمهور من تحت الماء في المسبح، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.