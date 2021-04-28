انتشر مقطع فيديو قديم للفنان العراقي ​كاظم الساهر​ يغني فيه للرئيس العراقي الراحل ​صدام حسين​ لمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق اليوم في 28 نيسان، ولو كان لا يزال حياً لكان صدام حسين بلغ من العمر اليوم 84 سنة.

وشاركت المقطع أيضاً ابنة الرئيس العراقي الراحل ​رغد صدام حسين​ في صفحتها الخاصة على موقع للتواصل الاجتماعي كما مجدت ذكرى والدها بنشيدين حماسيين آخرين مع مشاهد مرافقة تستعرض في أحدهما قوةالجيش العراقي.



يشار إلى أن كاظم الساهر غادر العراق منذ فترة طويلة وحدث لغط كبير حول أن المشكلة كانت بسبب عدي صدام حسين وقتها، كذلك أوضح كاظم في إحدى حوارته عن غنائه لـ صدام حسين قائلاً :””لم يجبرنا أحد للغناء لصدام ويكذب كل من يدعي ذلك فكل المطربين العرب إلى جانب العراقيين غنوا له، فهل اُرغموا على ذلك؟!”.

وكان الساهر أوضح في عام 2017 بعد مطالبات بمنعه من دخول الكويت بسبب ما حكي عن تأييده لنظام ب لنظام صدام حسين، ليؤكد أن كل ما قيل عنه “ادعاءات وافتراءات كاذبة وسخيفة، قوبلت بالرفض من الشارع الكويتي والعراقي معا”.

كما أكد الساهر في بيانه الصوتي على أنه “لم يتغير منذ دخوله الفن، ولا اهتمامات لديه سوى الفن الجميل ونشر الصفاء والسلام والمحبة والود والفرح، وأنه لا شأن له بالسياسة”.

وأوضح أنه يقدر “المعاناة الكبيرة التي تعرض لها الشعب الكويتي بعد الغزو”، كما أن “الشعب العراقي دفع ثمن هذه الفعلة وواجه ظروفا قاسية بسبب الحروب والحصار”.