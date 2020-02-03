شاهدوا.. كايلي جينر تنشئ مدينة ملاهي خاصة للاحتفال بعيد ميلاد ابنتها

قررت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينالاحتفال على طريقتها الخاصة بعيد ميلاد ابنتها “ستورمي”، الثاني، والتي أنجبتها من حبيبها مغني الراب الأميركي، ترافيس سكوت، بفكرة غير مسبوقة، إذ قررت تأسيس مدينة ألعاب كاملة لها في الولايات المتحدة الأميركية.

واحتفلت مع شقيقاتها وعائلتها بهذه المناسبة وصممت كايلي، بوابة الملاهي على شكل وجه ابنتها ستورمي، والتي وجهت لها رسالة عبر حسابها الرسمي على أحد مواقع تبادل الصور والفيديوهات قائلةً: “يوم 2 فبراير، الساعة 4:43 دقيقة، من هذه اللحظة تغيرت حياتي”.

إشارة إلى أن كايلي هي المليارديرة الأصغر في العالم بثروة تتجاوز المليار دولار أميركي، بعد تدشين خط خاص لمستحضرات التجميل يحمل اسمها.



