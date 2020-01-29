شاهدوا.. كريم عبد العزيز بفيديو نادر من طفولته

تفاجأ الممثل المصري ​كريم عبد العزيز​ بعرض فيديو نادر له يعود الى مرحلة طفولته، في برنامج قديم مخصص للأطفال، وذلك خلال حلوله ضيفا مع الممثلة المصرية ​إسعاد يونس​ في برنامج “صاحبة السعادة” على قناة dmc.

من ناحية اخرى، كان قد تحدث عبد العزيز في البرنامج عن فيلمه الجديد “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، مشيراً الى أنه شارك فيه نظرا للطابع الاجتماعي الذي يحمله، موضحًا أن الفيلم يجيب على تساؤل للزوج والزوجة فيما لو عاد بهما الزمن للوراء، هل كانا سيختار كل منهما الآخر أم لا؟.