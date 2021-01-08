احتفل الفنانان السوريان عبد المنعم عمايري وأمل عرفة بيوم ميلاد ابنتهما مريم الـ12. ولهذه المناسبة أقاما حفلاً عائلياً مختصراً جمعهما مع ابنتيهما، وهو ما ظهر من خلال صورة نشرها العمايري على حسابه الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، وفيها ظهر مع أمل والابنتين أمام المائدة التي حُضّرت لهذه المناسبة، وأرفق الصورة بالتعليق: “مريوما كل عام وأنت بخير”.

وأطلق هذا موجة من التعليقات التي تناول الكثير منها دعوة الممثلين إلى العودة إلى بعضهما. كما ركزت أخرى على التغيير في شكل الفتاتين مع الإشارة إلى أنهما أصبحتا شابتين جميلتين. وقارن الكثيرون بين شكليهما وشكلَي والدتهما ووالدهما. ومماء جاء في التعليقات: “ما أحلاكم هيك يا ريت لو ترجعوا كنتو احلى كوبل في الوسط الفني وكل عام ومريومة بألف خير” و”رجعتو لبعض؟ أحلى عيلة” و”يا رب ترجعون لبعض كنتو أحلى كبل مشهور” و”أستاذ عبد رجعتو ل بعض؟” و”الله يخليلك ياها وأختها ما أحلاكم” و”تجننوا سوا ان شاء الله رجعتو لبعض”.



