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شاهدوا.. كندا حنا تسقط على المسرح وتتعرّض لموقف محرج بسبب فستانها

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kinda hanna j

تعرّضت الممثلة السورية ​كندا حنا​ لموقف محرج، خلال مشاركتها في إفتتاح ​مهرجان الإسكندرية السينمائي​.

وأثناء صعود كندا حنا على المسرح، سقطت خلال الحفل بسبب فستانها الطويل، ما جعلها تستعين بأحد المشاركين في الحفل لمساعدتها على الوقوف مرّة أخرى.

يُذكر أن كندا حنا كانت قد كشفت أنها انضمت رسمياً لأبطال المسلسل العربي المشترك والتاريخي “سيرة الدم” للمخرج الإنكليزي بيتر ويبر، على أن ينطلق التصوير مطلع الشهر المقبل في تونس.

كما أبدت سعادتها بوقوفها أمام الممثل السوري دريد لحام في فيلم “دمشق حلب”، الذي عُرض للمرة الأولى خلال الأسبوع الماضي.

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