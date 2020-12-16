كشفت الممثلة السورية ​كندة علوش​ العديد من الخبايا عن حياتها الشخصية وطفولتها وعلاقتها بزوجها الممثل المصري عمر يوسف.



واعترفت كندة أن أكثر ما يوترها بزوجها هو حين يبقى ممسكاً بهاتفه الخلوي لفترة طويلة جداً من دون أن يرد عليها، وقالت انها وقعت في حب عمرو بسبب طريقته الراقية والشيك بالتعامل معها.



أما أول حب في حياتها فاعترفت كندة أنها أحبت حين كانت لا تزال في الرابعة من عمرها.



أما عن الشائعات التي طالتها وزوجها بخصوص فارق السن بينهما وأنها أكبر منه سناً ، علقت كندة بأنها ليست صحيحة وأن الحقيقة هي أنهما في السن نفسها تقريباً، وكذلك ردت على إحدى الشائعات التي تحدثت أن لها أطفالاً من غيره فقالت إنها لم تنجب سوى منه.



كلام كندة جاء خلال حلولها ضيفة على في برنامج “أبلة فاهيتا” الذي يعرض على on.

وقد تصدرت كندة محركات البحث بعد هذه المقابلة.