شاهدوا.. كيفانش تاتليتوغ يعتذر عن فيلم “العشق الممنوع” بسبب بيرين سات

قرر الممثل التركي الشهير ​كيفانش تاتليتوغ​ الإعتذار عن المشاركة في بطولة فيلم “العشق الممنوع” والذي يأتي إستكمالاً للمسلسل الأشهر في تركيا والعالم العربي ويحمل نفس الإسم.

وجاء قراره هذا، بعد إنسحاب الممثلة التركية ​بيرين سات​ من العمل وذلك بناء وإحتراماً لرغبة زوجها الفنان التركي ​كينان أوغلو​، حيث أشار تاتليتوغ أنه ليس هناك من ممثلة أخرى تستطيع تقديم دور “سمر” الذي أدته سات في المسلسل ما جعله يركّز على مشاريعه الدرامية الجديدة، حيث اتفق على عمل درامي ضخم للعام الجديد يطل من خلاله على جمهوره للمرة الأولى عبر شاشة نتفليكس.