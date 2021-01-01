تواصل الفنانة المغربية دنيا بطمة نشر العديد من الصور التي تظهر من خلالها تغير شكلها بعد ولادة طفلتها الثانية. ومؤخراً نشرت على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة ظهرت فيها معتمدة إطلالة كاملة باللون الأسود.









وأبدى الكثير من المتابعين إعجابهم باللوك ورأوا أن هذا اللون يناسبها متمنين لها عاماً جديداً حافلاً بالنجاح والسعادة برفقة عائلتها. ويأتي هذا بعد تعرضها للكثير من الانتقادات بسبب صور نشرتها في وقت سابق حيث رأى الكثيرون أنها أخضعتها للتعديل بتقنية الفوتوشوب وخصوصاً على مستوى الوجه. وظهرت فيها مرتدية الملابس الرياضية ما أظهر الفرق بين حجم جسمها وحجم وجهها. وذكروا في تعليقاتهم أنها لم تخسر الوزن الزائد على مستوى أردافها تحديداً. وهذا ما ظهر من خلال صور أخرى نشرتها قبل أيام وبدت فيها مرتدية فستاناً ضيقاً.

ويشار إلى ان دنيا احتفلت قبل هذا بيوم زواجها من المنتج البحريني محمد الترك بطريقة مميزة. ولهذا عرضت على الحساب نفسه فيديو قام أحد معجبيها بتركيبه مستخدماً صوراً لها ولأفراد أسرتها التقطت في مناسبات وأوقات مختلفة.