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شاهدوا كيف أطلت بيونسيه في حفل زفاف أسطوري لابنة أغنى رجل في الهند!

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Beyoncé performs at pre-wedding concert for daughter of oil billionaire

شاهدوا كيف أطلت بيونسيه في حفل زفاف أسطوري لابنة أغنى رجل في الهند!

شاركت المغنية الأمريكية بيونسيه في إحياء حفل زفاف أسطوري لابنة موكيش أمباني، أغنى رجل في الهند الذي تقدر ثروته بـ 42 مليار دولار، في مدينة أودايبور الهندية.

وتألقت المغنية البالغة من العمر 37 عاما بعدة إطلالات، ففي إحداها ظهرت مرتدية ثوب أحمر يشبه الساري الهندي بتوقيع خوسلا جاني يتميز بزخارف ذهبية وفضية مع أساور وأقراط ذهبية لامعة.

كما أطلت مغنية Halo، بثوب ذهبي لامع قصير وثوب آخر مطرز باللون الأحمر أثناء أداء أغنيات Naughty Girl و Perfect و Crazy in Love للعروسين إيشا أمباني وأناند بيرامال. بيونسيه لم تكن الوحيدة من المشاهير في حفل الزفاف الأسطوري بل شوهدت هيلاري كلينتون وديبيكا بادكون والعروسان بريانكا شوبرا ونك جوناس.

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