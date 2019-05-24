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شاهدوا كيف إحتفل محمد قماح بعيد ميلاد زوجته!

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mohamedelkammah

محمد قماح

إحتفل الفنان المصري ​محمد قماح​، بعيد ميلاد زوجته ​رودينا شاهين​، إبنة المخرج السوري ​رضوان شاهين​.

وقد أحضر قماح لزوجته قالب حلوى، ووضع عليه عدداً من الشموع، ودعا إلى الحفل مجموعة من أصدقائهما المقربين.

 

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كل سنة و انتي طيبة و اجمل واحدة في عيني ربنا يخليكي ليا يا مراتي ❤️🎂🎁

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ونشر قماح عبر صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً من الحفل ووجّه معايدة رومانسية لزوجته، حيث علّق: “كل سنة و انتي طيبة و اجمل واحدة في عيني ربنا يخليكي ليا يا مراتي”.

يُذكر أن قماح كان قد إحتفل بعقد قرانه على رودينا شاهين في سرية تامة، وذلك في شهر نيسان/أبريل عام 2018.

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