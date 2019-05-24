شاهدوا كيف إحتفل محمد قماح بعيد ميلاد زوجته!

إحتفل الفنان المصري ​محمد قماح​، بعيد ميلاد زوجته ​رودينا شاهين​، إبنة المخرج السوري ​رضوان شاهين​.

وقد أحضر قماح لزوجته قالب حلوى، ووضع عليه عدداً من الشموع، ودعا إلى الحفل مجموعة من أصدقائهما المقربين.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> كل سنة و انتي طيبة و اجمل واحدة في عيني ربنا يخليكي ليا يا مراتي ❤️🎂🎁 A post shared by Mohamed El Kammah (@mohamedelkammah) on May 21, 2019 at 2:38pm PDT

ونشر قماح عبر صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً من الحفل ووجّه معايدة رومانسية لزوجته، حيث علّق: “كل سنة و انتي طيبة و اجمل واحدة في عيني ربنا يخليكي ليا يا مراتي”.

يُذكر أن قماح كان قد إحتفل بعقد قرانه على رودينا شاهين في سرية تامة، وذلك في شهر نيسان/أبريل عام 2018.