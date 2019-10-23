شاهدوا كيف احتفلت طليقة أحمد الفيشاوي بميلاد ابنتهما الـ15.. وماذا عن أمنية الاخيرة؟

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهرت فيه لينا، ابنة الفنان المصري أحمد الفيشاوي. وتبين أنه تم تسجيله لمناسبة يوم ميلادها.

وسمع فيه صوت والدتها، طليقة الممثل، هند الحناوي، وهي تقوم بالتصوير طالبة منها أن تتمنى أمراً ما.

وأشارت الفتاة إلى أنها تفكر في ما يمكنها تمنيه قبل أن تطفئ شمعة قالب الحلوى.

وتفاعل مع الفيديو عدد كبير جداً من المتابعين على الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وحقق على أحدها أكثر من 86 ألف مشاهدة. ويذكر أن الحناوي أشارت في وقت سابق إلى أن الممثل يتنصل من دفع نفقات ابنته. وهو ما نفته محامية الفيشاوي، سناء لحظي،مشيرة إلى أن الأم كذبت في ما يتعلق بدراسة ابنته في إنكلترا.

وأكدت حينها أن الفيشاوي سيقوم بسداد قيمة النفقات كلها مع الاحتفاظ بحقه القانوني في الرد.