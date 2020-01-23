شاهدوا كيف استقبلت ليلى اسكندر خبر حصولها على الجنسية السعودية!

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو جديداً للفنانة اللبنانية ليلى اسكندر تضمن مفاجأة أثارت اهتمام الكثير من المتابعين.

وسمع صوتها في المقطع المصور وهي تلقي التحية على رجل يدعى “أبو دعيج” أثناء تناوله الطعام جالساً على الأرض.

وقام الأخير بتحيتها مثنياً على فنها وحضورها قبل أن يعلن أنه سيزف إليها بشرى سارة. وقدم لها بطاقة هويتها الجديدة حيث تبين أنها حصلت على الجنسية السعودية بصفة زوجة مواطن.

وأعربت الفنانة عن فرحها الشديد بهذه المفاجأة وعن فخرها بالانتماء إلى المملكة. ولفت أبو دعيج إلى أن الهوية صدرت بتوجيهات من وزير الداخلية السعودي ومن عدد من الجهات التي أظهرت الكثير من التعاون والتساهل.

وتوجه بالشكر إلى كل من قدم المساعدة في هذا الإطار في الدوائر الحكومية. وأرفقت ليلى الفيديو بعدما نشرته على حسابها على “سناب شات” بالتعليق: “إذا في حدا فلدنيا يقولون عنه كفو فهو انت يا محمد شامان العنزي باختصار”.

وأحدث الفيديو ضجة كبيرة جداً على تلك الحسابات وحقق على أحدها أكثر من 69 ألف مشاهدة.