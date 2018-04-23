شاهدوا كيف اصبحت اليوم ابنة أحمد زاهر.. طفلة سلسلة أفلام ” ​عمر وسلمى​ “!!

شارك الممثل المصري ​أحمد زاهر​ مؤخراً متابعيه، صورة جمعته بإبنته ليلى التي هي اليوم في عمرها الثامن عشر.

وبعد نشر زاهر الصورة عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلّق بالقول:” قاعد مع مزتي الحلوه ربنا يخليهالي يارب”، أعرب الكثيرون عن تفاجئهم بإطلالة إبنته الجميلة والتغييرات الجذرية التي بدت عليها، خصوصا أن الجمهور كان قد تعرف عليها طفلة لدى مشاركتها هي وشقيقتها ملك في سلسلة أفلام ” ​عمر وسلمى​ ” الذي قام ببطولته الفنان المصري تامر حسني والممثلة المصرية ​مي عز الدين​.

وكان أعلن لاحقاً زاهر عن رفضه حالياً لإستكمال بناته العمل في عالم الفن ولاسيما مجال التمثيل برغم تلقيهما العديد من العروض بسبب رغبته في أن تقوما بالتركيز على دراستهما وعدم الانشغال عنها بأي شيء مؤكداً أن بعد انتهائهما من الدراسة سيسمح لهما بالاختيار.