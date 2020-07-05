بعد فراقها المرير ووفاتها المنية قبل ساعاتٍ قليلة، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للفنانة الراحلة “رجاء الجداوي” تظهر فيها وهي ترتدي فستان زفاف. وأشار بعض النشطاء إن هذه الصورة هي من حفل زفاف الجداوي من زوجها الراحل “حسن مختار”، حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر سابقا.

إلا أنه إتضّح لاحقًا أن تلك الصورة، ليست مأخوذة من حفل زفاف الجداوي، بل من أحد عروض الأزياء التي كانت تشارك فيها، إذ عملت في فترة من الفترات قبل دخولها عالم الفن والتمثيل كعارضة أزياء، وإرتدت العديد من فساتين الزفاف في مسيرتها .

الفنانة الراحلة “رجاء الجداوي” بفستان زفاف أثناء عملها كعارضة أزياء

الجدير بالذكر أن الفنانة القديرة رجاء الجداوي، توفيت صباح اليوم الأحد الموافق 5/7/2020، بعد صراع مع فيروس كورونا استمر لمدة 43 يومًا داخل العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى الإسماعيلية، عن عمر يناهز 82 عامًا .