شاهدوا كيف حقّق “محمد عساف” أمنية طفل فلسطيني موهوب على الهواء!

حقّق الفنان #محمد_عساف أمنية فتى فلسطيني في الثالثة عشرة من عمره، يقتدي به ويتمنى لقاءه، شارك في برنامج “Little Big Stars- نجوم صغار” وهو الصيغة العربيّة من برنامج المواهب العالمي الشهير “Little Big Shots”.

ويعشق الفتى ويدعى محمد كلاّب الغناء العربي وأشار لدى مشاركته في البرنامج إلى أن عسّاف هو من جعله يتعلّق بالفن والغناء، مبدياً رغبته في الحصول على “أورغ” وأن يرى عساف، فما كان من #أحمد_حلمي إلاّ أن فاجأه بحضور الفنان الفلسطيني على المسرح وتشاركا أداء إحدى الأغنيات قبل أن يقدم كلاّب أغنية “علّي الكوفية” في الختام.