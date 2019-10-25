الصفحة الرئيسية فن شاهدوا كيف ردت ريم عبدالله على حياة الفهد بشأن إجرائها عملية تجميل...

شاهدوا كيف ردت ريم عبدالله على حياة الفهد بشأن إجرائها عملية تجميل لتشبه أمل العوضي!

بواسطة -
0 306

بطريقة غير مباشرة ردت الفنانة ريم عبدالله على تصريحات الفنانة الكويتية حياة الفهد، التي أعتبرت أن الفنانات يجرين عمليات تجميل ليصبحن متشابهات.

 

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

 

من صان حق الناس بالغيب صانوه محفوظ لو هو كان غايب مقامه ومـن هان خلق الله تعثر وهانوه لـو كان شيخ ومن سلايل زعامه @mohammed_vivid @saramakeup_artist 🌹🥰😘❤️

A post shared by ريم عبدالله (@reemtv1) on


ونشرت ريم عبد الله بعض الصور لها عبر حسابها على ” إنستجرام ” وردت على الفهد قائلة: ” من صان حق الناس بالغيب صانوه محفوظ لو هو كان غايب مقامه، ومـن هان خلق الله تعثر وهانوه لـو كان شيخ ومن سلايل زعامه ”.

يذكر أن حياة الفهد قالت في أحد اللقاءات التلفزيونية: ” التجميل بات واضحًا في النجمات، فالكثير منهن أصبحن متشابهات، وآخر شي رأيته أمل العوضي التي أصبحت تريند؛ بسبب تشابهها مع الفنانة ريم عبد الله”.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.