بعد جدل كبير، ردّت النجمة حياة الفهد على اتهامها بتقليد الملكة البريطانية إليزابيت الثانية من خلال دورها في مسلسلها الجديد “مارغريت”.

وأكدت في لقاء مع برنامج mbctrending “كثيرون يقولون إنني قلّدت الملكة إليزابيث.. أنا ما قلدتها.. لكن يمكن طولي، وعرض جسمي، والملابس الأنيقة، جعلت هناك تشابهًا بيني وبين الملكة إليزابيت”.

وأضافت: “أنا عاشقة لبريطانيا والبريطانيين.. يمكن تقمصت الشكل العام“، موضحة أن تحضير شخصية مارغريت استغرق منها وقتا طويلا، وعقدت لأجل ذلك الكثير من الاجتماعات لكي يظهر العمل بهذه الصورة”.

وأشارت إلى أنه “تم عقد الكثير من الاجتماعات الأون لاين مع باقي أسرة المسلسل لتجنب الأخطاء”.وأعربت الفنانة الكويتية عن سعادتها البالغة بردود الفعل الإيجابية على هذا العمل، مشيرة إلى أنه نجح بتصدر التراند لفترات طويلة، مؤكدة أن السبب وراء ذلك هو تقديم عمل مختلف وجديد عن غيره المعروض على الشاشات.









يذكر أن الفهد تشارك في الموسم الرمضاني لهذا العام بمسلسل “مارغريت” إلى جانب مجموعة من النجوم والفنانين، أبرزهم: حسن البلام، سعاد علي، نور العراقية، بشار الشطبي، هبة الدري، ليالي دهراب، خالد الشاعر، وهو من تأليف علي ومحمد شمس، وإخراج باسل الخطيب.