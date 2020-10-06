ردّت الفنانة الأردنية ​ديانا كرزون​ على التعليقات السلبية التي طالت زوجها خلال مداخلة هاتفية أُجريت معها ضمن حلقة من برنامج “التاسعة” الذي يقدّمه الإعلامي المصري وائل الأبراشي على شاشة القناة المصرية الأولى، وعبرت فيها ديانا عن سعادتها بزواجها مشيرةً إلى أن هذا جعلها تنظر إلى العام 2020 بطريقة مختلفة.

وقالت ديانا إن المشاهير كثيراً ما يواجهون هذا الموقف، لافتةً الإنتباه إلى أنها لا تقبل بذلك. وتوجهت إلى الساخرين داعيةً إياهم إلى النظر في أشكالهم أولاً قبل انتقاد زوجها.

وعبّرت ديانا عن امتنانها لمن ابتكر خاصية “البلوك” لأنها تُعتبر الحل الأمثل في مواجهة الساخرين.

ويأتي هذا بعدما تعرض زوج ديانا للسخرية بسبب حجم جسمه حيث دعاه الكثيرون إلى خسارة بعض الكيلوغرامات من وزنه تعليقاً على صورة نشرتها ديانا على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.





