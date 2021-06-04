بعدما شن عدد من الفنانين المصريين هجوماً على الفنان المصري ​محمد رمضان​، بسبب إعلانه عن حجز البنك الذي يتعامل معه لأمواله.

ظهر محمد رمضان بفيديو نشره في حسابه على موقع التواصل الإجتماعي، أثناء حلاقة شعره ويظهر في خلفية الفيديو أغنيته الجديدة “ثابت”.

وأرفق رمضان تعليقا مع الفيديو، معلنا عن موعد طرح الأغنية الجديدة:”جمعة مبارك على الناس الأصيلة الأصلية .. انتظروا ثابت الأربعاء القادم ان شاء الله ثقة في الله نجاح”.

وكانت الدولة المصرية قررت إتخاذ قرار بالحجز على أرصدة الفنان المصري محمد رمضان لعدة أسباب أبرزها قضية الطيار ​أشرف أبو اليسر​ الذي توفي أبريل الماضي بـ6 ملايين جنيه الذي كان الممثل سبباً في طرده من عمله ومنعه من مزاولة مهنة الطيران المدني بعد أن التقط رمضان فيديو و نشره على مواقع التواصل الاجتماعي وهو في غرفة القيادة وهي الناحية التي تتعارض مع قوانين الملاحة الجوية.





