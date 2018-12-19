شاهدوا كيف ساهمت أحلام في علاج هذه الممثلة الخليجية الشهيرة!

تحدثت الممثلة الكويتية ​أمل عباس​ عن حالتها الصحية اليوم وتفاصيل خضوعها للعلاج بعد تدهور حالتها الصحية في الفترة الماضية ومناشدتها فاعلي الخير لمساعدتها تأمين المصاريف.

وقالت عباس في مقابلة تلفزيونية:” أنا أجريت عمليتين وليس عملية واحدة في الهند، الأولى هي تغيير صمامين في القلب، والثانية كانت في ظهري لإزالة كتلة من الدم المتجمع.. وكانت دون بنج”.



وأشارت إلى أن السبب الرئيسي في تدهور حالتها الصحية هو إحتباس الأملاح في جسمها الأمر الذي أدى إلى توقف صمامين في القلب عن العمل، وأن الإجهاد وقلّة النوم أديا إلى ذلك حيث أنها لم تكن تعطي جسمها حقّه من الراحة.



وعن الفنانين الذين وقفوا إلى جانبها أوضحة أن الفنان الإماراتية ​أحلام​ كانت أول من ساعدتها وقالت:” والله ما قصرت الفنانة أحلام الشامسي كتر الله خيرها وعطاها العافية واتكفلت بمصاريف السفر والإقامة في الفندق”.

وأضافت:” هناك الكثير من الفنانين الذين وقفوا معي مثل الفنانة حياة الفهد وهدى حسين وهيا الشعيبي وإلهام الفضالة.. والفنانين الذين ما استطاعوا مساعدتي أنا أعذرهم”.