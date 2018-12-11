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شاهدوا.. كيف عبر أحمد الفيشاوي عن حبه لزوجته!

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شاهدوا.. كيف عبر أحمد الفيشاوي عن حبه لزوجته!

لا يفوت الممثل المصري ​أحمد الفيشاوي​ فرصة للتعبير عن حبه لزوجته ومشاركة متابعيه بصورهما سوياً على الرغم من أنه لا يتواصل كثيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الفيشاوي صورته مع زوجته ​ندى الكامل​ من إحدى المناسبات وكتب: “حبيبتي” ليعبر عن حبه الكبير لها.

من جانب آخر، بدأ أحمد الفيشاوي استعداداته لفيلمه الجديد بعنوان “ولاد رزق2″، ويبدو أن الفيشاوي يرغب في الظهور بطريقة مختلفة في الجزء الثاني من فيلم “ولاد رزق” لذا يذهب إلى صالة الألعاب الرياضية ويخضع لبعض التدريبات الخاصة.

فيلم “ولاد رزق” من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، وبطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داود ومحمد ممدوح وكريم قاسم وسيد رجب ونسيرن أمين.

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