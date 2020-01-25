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شاهدوا كيف علّق راغب علامة على وصول وزير لبناني الى مجلس الوزراء بسيارة أجرة!

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راغب علامة

اثنى الفنان اللبناني ​راغب علامة​ على خطوة ​وزير السياحة والشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية​ بوصوله الى مجلس الوزراء بسيارة أجرة بدلا من موكب.


وكتب راغب على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “الوزير الجديد رمزي مشرفية دخل الى مجلس الوزراء بسيارة أجرة. كل الإحترام لك السيد الوزير لأن الشعب كره المواكب التي تقفل الشوارع في وجهه وتمشي بعكس القانون و تهينه في الشوارع وكل مصاريفها من حساب الخزينة التي يغذيها المواطن أتمنى على وزراء الحكومة الجديدة أن يكونوا بهذا التواضع”.

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