شاهدوا كيف علّق راغب علامة على وصول وزير لبناني الى مجلس الوزراء بسيارة أجرة!

اثنى الفنان اللبناني ​راغب علامة​ على خطوة ​وزير السياحة والشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية​ بوصوله الى مجلس الوزراء بسيارة أجرة بدلا من موكب.

الوزير الجديد رمزي مشرفية دخل الى مجلس الوزراء بسيارة أجرة.

كل الإحترام لك السيد الوزير لأن الشعب كره المواكب التي تقفل الشوارع في وجهه وتمشي بعكس القانون وتهينه في الشوارع وكل مصاريفها من حساب الخزينة التي يغذيها المواطن

أتمنى على وزراء الحكومة الجديدة أن يكونوا بهذا التواضع — Ragheb Alama (@raghebalama) January 25, 2020



وكتب راغب على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “الوزير الجديد رمزي مشرفية دخل الى مجلس الوزراء بسيارة أجرة. كل الإحترام لك السيد الوزير لأن الشعب كره المواكب التي تقفل الشوارع في وجهه وتمشي بعكس القانون و تهينه في الشوارع وكل مصاريفها من حساب الخزينة التي يغذيها المواطن أتمنى على وزراء الحكومة الجديدة أن يكونوا بهذا التواضع”.