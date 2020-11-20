تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة من أرشيف السيدة فيروز التُقطت في يوم زفافها على الموسيقار الراحل عاصي الرحباني في العام 1950.

وظهرت الفنانة الكبيرة في الصورة مرتديةً فستان الزفاف الأبيض مع طرحة تغطي وجهها، وممسكةً بيد زوجها. وتفاعل الكثير من المتابعين معها وأثنوا على خجل فيروز الذي واكبها حتى مع بلوغها قمة شهرتها، كما أبدوا أسفهم لرحيل عاصي المبكر.

ويُشار إلى ان المخرجة ريما ابنة فيروز كانت قد نشرت على حسابها في “فيسبوك” بياناً تحذيرياً توجّهت من خلاله إلى كل من يتصرف بأعمال فنية عائدة إلى الأخوين رحباني أو إلى زياد من دون الحصول على الموافقة المسبقة. وقالت في البيان: “إن ورثة عاصي الرحباني ممثلين بزياد عاصي الرحباني وريما عاصي الرحباني يعلنون رفضهم التام لقيام أي كان حتى ولو كان من ورثة منصور الرحباني، بإعادة تسجيل و/أو تصوير و/أو تكييف و/أو توزيع أية أعمال فنية تعود للأخوين رحباني أو زياد الرحباني بدون موافقتهم”. وأضافت: “كما وأنهم يحذرون من منح أي أذونات أو إجازات للغير من طرف واحد، تعود لأصحاب الحقوق مجتمعين، وذلك إن في لبنان أو خارجه، ومهما كانت الوسيلة أو الإطار أو المناسبة، لذا اقتضى التوضيح”.