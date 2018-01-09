شاهدوا كيف كانت جوليا روبرتس قبل ٢٨ سنة!!

شاهدوا كيف كانت جوليا روبرتس قبل ٢٨ سنة!! فن

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نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورتين للنجمة العالمية ​جوليا روبرتس​ قبل 28 سنة، أي منذ أيام المراهقة.

وما بين 1989 و2017، ظهرت الفوارق العديدة والتغييرات الجذرية، ابتداءً من الشعر، الى العينين حتى البشرة، والتي كانت أكثر شبابية بطبيعة الحال.

اما ابتسامتها، فلا زالت كما هي من دون أي تغيير، بالاضافة الى استدارة الوجه ، والحاجبين اللذان بقيا على مر السنوات بالشكل عينه.

وأشاد المعجبون بجمال روبرتس في الصورة منذ زمن طويل حتى الآن، ولاقت الصورة ردود فعل ايجابية وانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.