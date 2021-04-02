استعادت الفنانة السورية ديمة الجندي ذكريات طفولتها من خلال صورة نشرتها على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. ومن خلال التعليق عليها أشارت إلى أنها كانت في الـ12 من عمرها، وكتبت: “لقيت هي الصورة وقت كان عمري 12 سنة. و ما حدا يحكي عن اللبس لأنو بهداك الوقت كنت لابسة عالموضة”.

وتفاعل معها عدد كبير من المتابعين، وحازت الصورة في ساعات قليلة أكثر من 29 ألف إعجاب. وقارن الكثيرون بين شكلَي ديمة في الطفولة وحالياً ورأوا أنها لم تتغير كثيراً. كما لفت بعضهم إلى أن ابنتها تبدو نسخة عنها.

ويُشار إلى أن ديمة بدأت العمل في مجال الفن في العام 1998 من خلال مشاركتها في مسلسل “الطويبي” إلى جانب الفنان القدير أيمن زيدان. كما شاركت بعد ذلك في العديد من الأعمال، ومنها: “دنيا” و”حمام القيشاني” و”باب الحارة” و”أسعد الوراق” و”صبايا” و”صايعين ضايعين”. تزوّجت المخرج فراس دهني ولهما ابنة اسمها تيا. إلا انهما انفصلا في العام 2013.