تحدثت الفنانة فردوس عبد الحميد عن زوجها المخرج محمد فاضل ووصفته بالشخص الموضوعي. وأضافت فردوس عبد الحميد في لقائها مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج “رأي عام” على قناة TEN”، أنها كانت ستقوم بدور البطولة في فيلم “حب في الزنزانة” مع الفنان أحمد زكي، وكانا في ذلك الوقت وجهين جديدين، وتم توقيع العقد بالفعل، وأثناء تصويرها عمل بدولة من دول الخليج، فوجئت بخبر مكتوب في الجرائد أن الفيلم سيقدمه الفنانين عادل إمام وسعاد حسني.

أوضحت فردوس عبد الحميد أنها لم تتأثر أو تحزن، لأنها وجدت اختيار المنتج والمخرج اختيارًا موضوعيًا لكون عادل إمام وسعاد حسني نجمين كبيرين، بينما تأثر أحمد زكي بهذه الواقعة جدًا وانتابته حالة نفسية سيئة وأخذ في البكاء.

في نفس السياق أكدت فردوس عبد الحميد أنها علمت بالخبر من الجرائد وأن محمد فاضل لم يرجع لها أبدًا في هذا القرار، لأن علاقتهما العاطفية لم تكن بدأت وقتها. فيلم “حب في الزنزانة” إنتاج عام 1983، وهو من بطولة سعاد حسني، عادل إمام، يحيى الفخراني، جميل راتب، عبد المنعم مدبولي، علي الشريف، محمد أحمد المصري، محمد كامل، سامي مغاوري، نعيمة الصغير، محمد شوقي، بدر نوفل، قصة محمد فاضل، سيناريو وحوار إبراهيم الموجي، وإخراج محمد فاضل.