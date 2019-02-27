شاهدوا كيف كانت نيكول سابا منذ 22 عاماً.. هل تغيرت كثيراً؟

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو للفنانة اللبنانية نيكول سابا يعود إلى نحو 22 عاماً.

وظهرت فيه وهي تقف على المسرح أثناء مشاركتها في مسابقة ملكة جمال لبنان. وطرح عليها الصحافي الراحل جبران تويني سؤالاً عن الرسالة التي تحملها في ما يتعلق بوطنها لبنان كممثلة للجيل الجديد.

وقالت إن لبنان يقدم لأبنائه الكثير من الفرص وإن أولها هي وقوفها على مسرح ملكة جمال لبنان. وبدت بشكل وإطلالة مختلفين كثيراً عن شكلها الحالي.

يشار إلى أن المسابقة نظمت في العام 1997 أي منذ ما يزيد على 22 عاماً.

وقد انتشرت مؤخراً أخبار أفادت بأن نيكول كانت مرشحة لمشاركة الفنان المصري عادل إمام بطولة مسلسله الرمضاني الجديد “فلانتينو”، وأن الأخير قام باستبعادها بعدما طلبت الاطلاع على السيناريو كاملاً، إلا أنها حرصت على وضع حد للشائعات وأصدرت بياناً عبر حسابها على “إنستغرام” جاء فيه: “كل ما نشر في الصحافة عن ترشيحي للعمل لم أسمع عنه سوى من الصحافة. وكل ما قيل عن استبدالي بفنانة أخرى غير صحيح ولم يتفاوض معي أحد لكي أطلب منه السيناريو كاملًا”.

وأضافت: “عندما يعرض عليّ عمل مع الزعيم عادل إمام، فلن أطلب السيناريو، لأنه استاذي ومعلمي وأدين له بالكثير وقد فتح أبواب الفن في مصر”.

وتابعت: “أتمنى من الصحافة التأكد مني ومن إدارة أعمالي في ما يتعلق بأخباري الفنية”.