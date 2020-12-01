تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” مجموعة من الصور التي تعود إلى مراحل مختلفة من حياة الفنان السوري القدير سلوم حداد. وبدا فيها في سنوات طفولته ومراهقته وشبابه ورشده وصولاً إلى المرحلة الحالية.

وعبّر الكثيرون عن حبهم لهذا الفنان الذي حفل تاريخه الفني بأعمال تنتمي إلى مختلف التوجهات، التاريخية والاجتماعية.

ويشار إلى أن حداد من مواليد العام 1953 وهو سوري من أصول أرمنية، وقد التحق بنقابة الفنانين السوريين في آب (أغسطس) من العام 1980.

ومن أبرز أفلامه: “نكون أو لا نكون”، “السفاح”، “صرخة نملة”، “موكب الإباء”. كما شارك في مسلسلات: “أحلام متتصف الليل”، “شجرة النارنج”، “طرائف أبي دلامة”، “خان الحرير”، “حمام القيشاني”، “العبابيد”، “عائد إلى حيفا”، “أبو الطيب المتنبي”، “تخت شرقي”، “طالع الفضة”، “ولادة من الخاصرة”، “خاتون”، “وردة شامية”، “دانتيل” ومن المنتظر أن يشارك في “المنصة” و”العربجي”. كذلك تولى تقديم الجزء 13 من مسلسل “بقعة ضوء” الذي عُرضت قصصه في العام 2017.

وحاز حداد عدداً من الجوائز، منها جائزة أفضل ممثل دور أول عن مسلسل “الدوامة” من مهرجان القاهرة للإعلام العربي، وجائزة أفضل ممثل دور أول عن مسلسل “رسائل الحب والحرب” من مهرجان الخليج للإنتاج الاذاعي والتلفزيوني.