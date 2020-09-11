شاركت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ في مسابقة ملكة جمال لبنان لعام 1998. وعلى الرغم من انها كانت مختلفة قليلاً عما هي عليه اليوم، الا انها كانت جميلة جداً، وردت على السؤال المطروح عليها بثقة كبيرة وواسعة واستطاعت وقتها ان تحصل على مركز في التصفيات النهائية.

يذكر انه في تلك السنة حصدت ​كليمانس أشقر​ اللقب، من بين المشتركات الجميلات.

أما مايا دياب شقت طريقها في الفن، بداية ضمن فرقة 4 cats ثم بشكل منفرد وقدّمت أجمل الأغاني، وأبدعت في تقديم البرامج، إضافة الى تجاربها التمثيلية

مايا دياب





مايا دياب





مايا دياب