الصفحة الرئيسية فن شاهدوا.. كيم كارداشيان تُقاطع شقيقتها وتحرجها مباشرة أمام الكاميرا

شاهدوا.. كيم كارداشيان تُقاطع شقيقتها وتحرجها مباشرة أمام الكاميرا

بواسطة -
0 39
Kim Kardashian cuts off Kourtney during VERY awkward red carpet interview at People's Choice... as tension between sisters flares up again

شاهدوا.. كيم كارداشيان تُقاطع شقيقتها وتحرجها مباشرة أمام الكاميرا

إقتحمت نجمة تلفزيون الواقع ​كيم كارداشيان​ مقابلة شقيقتها كورتني وأسكتتها بطريقة محرجة مباشرة أمام الكاميرا في إحدى المقابلات.

وذلك أثناء توجد الشقيقات ووالدتهن كريس جينر في حفل توزيع جوائز People’s Choice Awards أمس في مدينة لوس أنجلوس، وأثناء سيرهن على السجادة الحمراء تقدَّمت منهن المراسلة جيوليانا رانسيس لإجراء مقابلة معهن ضمن برنامج E! News وسألتهن عن أسماء دور الأزياء التي انتقت منهن إطلالاتهن لهذه الليلة، واختارت كورتني كارداشيان للإجابة، التي ردَّت قائلة: “لم أخطط لذلك.. ناعيم خام؟ هل هكذا تنطقون اسمه؟”، فقررت كيم مُقاطعتها من دون الاكتراث لحديث شقيقتها التي بدا عليها الإحراج “كل ما يهم أننا نضع عطر KKW Diamonds! هذا كل ما يهم”.

ولم تكتفي كيم بهذا القدر بل أحرجتها أيضاً بالقول: “لقد أنقذتك لأنك لا تعلمين المصمم الذي ترتدين فستانه”، لتجيب كورتني مستدركة الأمر”لا، إنه ناعيم خان، لكنني لا أعلم طريقة لفظ اسمه”.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.