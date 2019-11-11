شاهدوا.. كيم كارداشيان تُقاطع شقيقتها وتحرجها مباشرة أمام الكاميرا

إقتحمت نجمة تلفزيون الواقع ​كيم كارداشيان​ مقابلة شقيقتها كورتني وأسكتتها بطريقة محرجة مباشرة أمام الكاميرا في إحدى المقابلات.

وذلك أثناء توجد الشقيقات ووالدتهن كريس جينر في حفل توزيع جوائز People’s Choice Awards أمس في مدينة لوس أنجلوس، وأثناء سيرهن على السجادة الحمراء تقدَّمت منهن المراسلة جيوليانا رانسيس لإجراء مقابلة معهن ضمن برنامج E! News وسألتهن عن أسماء دور الأزياء التي انتقت منهن إطلالاتهن لهذه الليلة، واختارت كورتني كارداشيان للإجابة، التي ردَّت قائلة: “لم أخطط لذلك.. ناعيم خام؟ هل هكذا تنطقون اسمه؟”، فقررت كيم مُقاطعتها من دون الاكتراث لحديث شقيقتها التي بدا عليها الإحراج “كل ما يهم أننا نضع عطر KKW Diamonds! هذا كل ما يهم”.

ولم تكتفي كيم بهذا القدر بل أحرجتها أيضاً بالقول: “لقد أنقذتك لأنك لا تعلمين المصمم الذي ترتدين فستانه”، لتجيب كورتني مستدركة الأمر”لا، إنه ناعيم خان، لكنني لا أعلم طريقة لفظ اسمه”.