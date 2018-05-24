شاهدوا لأول مرة.. دنيا بطمة تعلق على انتفاخ وجهها الغريب!

أطلت دنيا بطمة على متابعيها عبر “سناب شات” من خلال مقطع فيديو تحدثت فيه بصراحة عن انتفاخ وجهها في الفترة الأخيرة، خاصة مع تأكيد الكثير من التقارير الصحفية أنها قد خضعت لعملية تجميل جديدة.

قالت دنيا بطمة: “كثر الكلام عن انتفاخ وجهي، وقال الكثيرون إنني خضعت لعملية تجميل.. هي وضعت البوتوكس والفيلر.. هل هكذا تبدو عمليات التجميل؟” وأشارت إلى وجنتيها في دهشة.



ثم أكملت النجمة المغربية: “أنا أصبت بالحساسية، وكنت أحصل على أدوية طبية هي التي تسببت بانتفاخ وجهي بهذا الشكل، و بعد أن تم علاجي وأوقفت العلاج، عاد وجهي لشكله الطبيعي”.

وكانت دنيا بطمة قد أثارت ضجة بنشرها صورة جديدة لها بفستان الزفاف من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخراً، حيث أوضحت لمحبيها أنها عرضت الفستان الذي صممه صديقها علي النعامي.