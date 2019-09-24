شاهدوا.. لاميتا فرنجية تثير الجدل بفيديو وهي تستحم مع إبنها!

أثارت وصيفة ملكة جمال السابقة والممثلة ​لاميتا فرنجية​ الجدل بنشرها قبل ايام فيديو لها مع ابنها جاستين وهما يستمتعان بحوض الإستحمام ويرقصان على اغنية الاطفال الشهيرة baby shark.

وإستطاع الفيديو أن يحقق نسبة مشاهدة عالية في ايام قليلة وصلت الى 130 ألف على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعرضت لاميتا للانتقادات لأن البعض إعتبر ان الفيديو جريء ولم يكن يجب ان تنشره، فيما اعتبر قسم آخر انها ام مثالية وأثنوا على علاقتها الوطيدة مع ابنها الصغير، وأضافوا ان نشرها للفيديو حرية شخصية.