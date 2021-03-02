كشفت الإعلامية السعودية لجين عمران، عن شغفها بالطبخ منذ صغرها، فهي تشتهر بمشاركة متابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف الفيديوهات من المطبخ، لدرجة أن عرض عليها برنامجين للطبخ ولكنها رفضت كلا العرضين في مقابل تقديم برنامج فني في رمضان المقبل.

وأضافت لجين في تصريح لبرنامج ET بالعربي، أنها تتمنى أن تصبح جدة قريبًا، فهي تتحرق شوقًا لرؤية حفيدها بعد زواج ابنتها “جيلان”، مشيرة إلى أنها تنتظر أن تأتي ابنتها لها بحفيد لتربيه في منزلها، ولكن ابنتها أوضحت لها أنها ما زالت صغيرة لتنجب عن قريب.

أكدت لجين عمران أن حبها لتملك العقارات، يعطيها شعورًا بالأمان وهو ما اتضح للناس مؤخرًا بعد أزمة كورونا في ظل ركود الظروف الاقتصادية التي يعيشها العالم، لذلك فهي ترى العقارات أمان.

يُذكر أن لجين عمران إعلامية سعودية، عملت كمقدمة برامج في عدة محطات، وقد زاد صيتها منذ تقديمها لبرنامج “صباح الخير يا عرب”. وهي أخت الفنانة أسيل عمران.

شاركت لجين بالتمثيل خلال فيديو كليب “يغيب ويشكي ظروفه” الذي غنت فيه شقيقتها أسيل عام 2008. كما ظهرت بدور مذيعة في عام 2016 مسلسل “ساق البامبو” من بطولة الفنانة سعاد عبد الله.