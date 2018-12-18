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شاهدوا لجين عمران تحمل حقيبة صفراء من “هيرميس” بـ 216,000 دولار.. وإتهامها بالسخافة

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lojain omran

شاهدوا لجين عمران تحمل حقيبة صفراء من “هيرميس” بـ 216,000 دولار.. وإتهامها بالسخافة

شن الناقد الفني المعروف باسم ” كلاسي ” هجومًا على الإعلامية لجين عمران؛ وذلك عقب نشرها صورًا وهي تحمل بيدها حقيبة صفراء من “ هيرميس ” .

وانتقد ” كلاسي ” تباهي ” لجين ” بالحقيبة والتي يصل ثمنها على حد قوله لـ 800 ألف ريال سعودي، وهو ما يعادل ” 216,000 دولار ” .
وأضاف وفقًا لقوله: ” بنات الملوك والشيوخ يخجلون من شراء مثل هذه السخافات التي تتباهى بها لجين ” .
وكانت لجين عمران قد نشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي على ” إنستجرام ” وهي تحمل بيدها حقيبة من ” هيرميس ” ، فيما كان ” كلاسي ” قد أوضح أن أحد الأشخاص اشترى هذه الحقيبة من مزاد في لندن وأهداها للجين عمران.

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