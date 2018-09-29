شاهدوا.. لحظة إغتيال تارة فارس بعد محاولة فاشلة لاختطافها

تسجيل كاميرا مراقبة يكشف عملية قتل ملكة جمال بغداد وعارضة الأزياء تارة فارس، خلال قيادتها سيارتها في أحد شوارع العاصمة بغداد.

وأظهر مقطع الفيديو شخصا يقترب من نافذة السيارة من جهة السائق، حيث كانت فارس تجلس، ليقوم بإطلاق النار من مسافة قريبة جدا.

وبعد إطلاق النار فر المهاجم وركب على متن دراجة نارية خلف رجل آخر كان في انتظاره.

كما نقلت وكالة الأنباء العراقية، عن مصدر في وزارة الداخلية قوله “إن المجموعة المسلحة التي هاجمت تارة فارس، حاولت في البداية اختطافها”.

وأضاف أنه “بعد فشل أفراد المجموعة في إجبارها على مرافقتهم، اعتدوا عليها بالضرب على الوجه، قبل أن يطلقوا عدة رصاصات أصابتها في منطقة الرأس والصدر، أسفرت عن مقتلها في الحال”.

وكانت الشابة البالغة من العمر 22 عاما، قد اختيرت وصيفة لملكة جمال العراق عام 2014، كما حازت على لقب ملكة جمال بغداد عام 2015.

وتقيم تارة في إقليم كردستان لكنها تتنقل بين الإقليم والعاصمة العراقية للعمل. وما تزال ملابسات مقتلها غامضة.

واعتادت عارضة الأزياء الشابة نشر صورها وإطلالاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولديها ملايين المتابعين.