شاهدوا لطيفة التونسية ترقص في الاستديو.. وتعلّق

نشرت الفنانة ​لطيفة التونسية​ مقطع فيديو جديد من كواليس تحضيرها لألبومها الجديد “أقوى واحدة” في الاستديو، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت لطيفة في الفيديو وهي ترقص، وعلّقت عليه قائلة: “أنا والملحن الكبير وليد سعد، وكواليس تحضير أغنيات ألبوم أقوى واحدة”.

وكانت قد كشفت لطيفة مؤخرا عن تعاونها مع إحدى شركات الإنتاج لإنتاج ألبومها الجديد ونشرت على صفحتها الخاصة مجموعة من الصور أثناء توقيعها العقد وعلقت عليها “استنوا الألبوم الجديد Latifa2020 ..استنوا مفاجآت حلوة قريباً جدا”.