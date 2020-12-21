أطلّت ​الفنانة التونسية لطيفة​ على متابعيها بلوك غير متوقع لم يسبق أن اعتمدته سابقاً من خلال اختيارها الشعر المستعار الأشقر القصير ترويجاً لأغنيتها الجديدة “خليني خليني”.









ونشرت لطيفة صورتها على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي وعلّقت عليها قائلة: “سأكون ترند مرة جديدة في الشعر الأشقر.. أحبكم جميعاً” وتابعت لطيفة قائلة: “شوفوا الكليب كامل على قناتي على اليوتيوب”.

يذكر أن الفنانة التونسية سبق أن أطلقت مؤخراً ألبوماً غنائياً جديداً وحققت من خلاله نسبة مشاهدة عالية على يوتيوب ومواقع التواصل الإجتماعي.

خليني خليني Trending once more with the blond look

Love You all

شوفوا الكليب كامل على قناتي على اليوتيوبhttps://t.co/HlBDi4tDg4 pic.twitter.com/cCHHEBfqCi — Latifa Al-Tunisia (@latisol) December 21, 2020