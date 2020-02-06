شاهدوا.. لقاء الخميسي تغازل زوجها بقبلة

هنأت الممثلة المصرية ​لقاء الخميسي​، زوجها محمد عبد المنصف، لاعب فريق وادي دجلة، بمناسبة حلول عيد ميلاده. ونشرت الخميسي، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي تضمن عدة صور رومانسية جمعتها بزوجها.

وعلقت لقاء برسالة رومانسية لزوجة أعربت من خلالها عن حبها له، قائلة: “كل سنة وأنت طيب وناجح ومكمل ومصدق في حلمك، كل سنة وأنت حبيبي وسندي وأبو ولادي وحياتنا كلها، ربنا يخليك لينا واللي بيحبوك ، بنحبك لقاء.. أدهم.. آسر”.

يشار إلى أن لقاء الخميسي، كانت قد شاركت مؤخرًا، كضيفة شرف في فيلم التحريك “الفارس والأميرة”، كما قدمت أغنية الفيلم الذي عرض بالدورة الثالثة بمهرجان الجونة، وهو من تأليف وإخراج ‏بشير الديك.