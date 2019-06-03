شاهدوا للمرة الأولى زوج نادين نسيب نجيم يكسر الصمت.. ورومنسيته تشعل القلوب

للمرة الأولى خرج رجل الأعمال هادي الأسمر،زوج الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن صمته ليوجه إليها رسالة رومنسية.

وجاء ذلك أثناء اتصال أجري معه خلال حلول الممثلة ضيفة على برنامج “أحلى النجوم” الذي تقدمه الإعلامية المصرية بوسي شلبي على شاشة قناة “المحور”.

وأشار خلال اللقاء الهاتفي إلى أنه لا يعرف قول الشعر وشعر بالإحراج عندما طلبت منه مقدمة البرنامج التغزل بزوجته.

إلا أنه أهداها أغنية رومنسية للفنان كاظم الساهر وعلق: “إذا خيروني بعد 20 مرة إنو اتزوج نادين بتزوجا”.

ودفع ذلك الممثلة إلى البكاء تأثراً قبل أن تتوجه إليه معبرة عن حبها له من خلال أغنية “أنا بعشقك”.

وذكرت أن زوجها لا يقول لها “بحبك” بل “بموت فيكي”. ومن المنتظر أن تعرض الحلقة خلال أول أيام عيد الفطر.