شاهدوا لو تحول المشاهير الى شخصيات كرتونية.. تخيلوا كيف كانوا سيظهرون؟

هل تخيلتم يوماً أن يتحول نجوم ونجمات العالم إلى شخصيات كرتونية كالتي نعرفها في أفلام الكرتون التي لطالما شاهدناها في طفولتنا وتعلّقنا بها؟



في هذا الفيديو تشاهدون مجموعة من أهم النجوم والنجمات العالميين ولكن بعد تحولهم إلى شخصيات كرتونية ظريفة وملفتة.

ومن بين المشاهير الموجودين في الفيديو ماريلين مونرو والأمير هاري وميغان ماركل في حفل زفافهما ومايكل جاكسون وليوناردو دي كابريو وسلمى حايك وتايلور سويفت وأنجلينا جولي وويل سميث وسيلينا غوميز وريهانا وايما ستون وأريانا غراندي ولانا ديل اراي وبيونسيه وغيرهم.