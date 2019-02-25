شاهدوا.. ليدى جاجا تتزين بمجوهرات بـ 30 مليون دولار فى هوليوود بحفل الأوسكار

تهتم النجمة العالمية ليدى جاجا بأدق تفاصيل إطلالتها وخاصة بالحفلات الكبرى التى ترصد تفاصيلها المواقع الفنية المختلفة، وهو الأمر الذى ظهر بالفعل خلال حضورها حفل توزيع جوائز الاوسكار لعام 2019 المقام على مسرح دولبى فى هوليوود والمجوهرات التى ظهرت بها بالحفل من تصميم Tiffany بسعر وصل لـ 30 مليون دولار، حيث احتوت مجوهراتها على ماسة صفراء وهى 128 قيراط وذلك حسب wwd.



يذكر أن ظهر على السجادة الحمراء اليوم بحفل الأوسكار عدد هائل من النجوم العالمين، من أبرزهم سارا بولسون و لورا ديرن و ليدي جاجا وميليسا ماكرثي، كذالك برادلي كوبر وصديقته إيرينا شايك وعيبان ميران و جنيفر لوبيز و جنيفر هيدسون وغيرهم.